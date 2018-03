Trgovanje na borzi ta teden krojile objave poslovnih rezultatov

Ljubljana, 9. marca - Tečaji na Ljubljanski borzi so ta teden v povprečju pridobili en odstotek, indeks SBI TOP je trgovanje končal pri 818,12 točke. Med blue chipi so v prvi kotaciji največjo rast zabeležile delnice Gorenja. Družba je bila ena izmed mnogih, ki so ta teden objavile poslovne rezultate. Vlagatelji so skupaj ustvarili skoraj 3,209 milijona evrov prometa.