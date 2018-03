Za nevladne organizacije na področju okolja 427.000 evrov

Ljubljana, 9. marca - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora. Na voljo je okvirno 427.000 evrov za leti 2018 in 2019, na vloge pa bodo na ministrstvu čakali do 6. aprila.