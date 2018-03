Otroci bodo s spuščanjem barčic napovedali pomlad

Tržič, 11. marca - V Tržiču in drugih nekdaj obrtniških in delavskih krajih po Gorenjskem s tradicijo spuščanja luči v vodo bodo danes, na predvečer godu sv. Gregorja, otroci spuščali po vodi lesene hišice z gorečo svečo. V preteklosti so na ta način obeležili začetek obdobja, ko so lahko spet delali pri naravni svetlobi.