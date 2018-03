Tyson: Športniki prekmalu zaupajo različnim menedžerjem in svetovalcem

New York, 9. marca - Nekdanji ameriški boksarski zvezdnik Mike Tyson je prepričan, da so za njegove finančne težave krivi tudi ljudje, ki jim je slepo zaupal. "Splošna težava je, da športniki prekmalu zaupajo različnim menedžerjem in svetovalcem," je v pogovoru za Playboy povedal 51-letni Tyson.