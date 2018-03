Zagreb in Beograd z memorandumom za posodobitev medsebojne železniške povezave

Zagreb, 9. marca - Ministra za promet Srbije in Hrvaške Zorica Mihajlović in Oleg Butković sta danes podpisala memorandum o sodelovanju pri krepitvi učinkovitosti železniškega prometa, katerega cilj je prenova železniške proge med Zagrebom in Beogradom. Potovanja po 412 kilometrov dolgi progi nameravajo skrajšati za več kot tri ure.