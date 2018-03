Četrta ministrska ekipa Merklove: Stari znanci in novi obrazi

pripravila Jasna Vrečko

Berlin, 13. marca - Trajalo je rekordno dolgo, skoraj pol leta od volitev septembra lani, a v sredo bo Nemčija vendarle dobila novo vlado - še četrto zapored pod vodstvom Angele Merkel in obenem tretjo, ki jo konservativna unija CDU in CSU oblikuje skupaj s socialdemokrati (SPD). Starih znancev in novih obrazov bo v novi ekipi približno enako.