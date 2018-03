Na ministrstvu zavrnili očitke medicinske akademije o prepletanju medicine in zdravilstva

Ljubljana, 9. marca - Na ministrstvu za zdravje so v izjavi za STA zavrnili očitke Slovenske medicinske akademije, da nameravajo z novim zakonom odpreti vrata nedopustnemu prepletanju uradne medicine in zdravilstva. Ob tem so opozorili, da zakon o zdravniški službi nedopustno omejuje terapevtsko svobodo zdravnika pri uporabi različnih metod zdravljenja.