Predsednik republike prihodnji teden na delovnem obisku v Nemčiji

Ljubljana, 9. marca - Predsednik republike Slovenije Borut Pahor bo od ponedeljka do srede prihodnji teden na delovnem obisku v Nemčiji, kjer se bo med drugim srečal z nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem. Pahor bo tudi osrednji govornik letnega srečanja Nemškega združenja malih in srednjih podjetij, so danes sporočili iz urada predsednika republike.