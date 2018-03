Juncker se bo v ponedeljek v Strasbourgu srečal s Peterletom

Bruselj, 9. marca - Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker se bo v ponedeljek v Strasbourgu srečal z evropskim poslancem in bivšim slovenskim premierjem Alojzom Peterletom, so danes sporočili v komisiji. O vsebini v komisiji niso želeli govoriti. Po neuradnih informacijah iz parlamenta pa bosta razpravljala o arbitraži in Zahodnem Balkanu.