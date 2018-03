Mladi o znižanju volilne pravice z 18 na 16 let

Velenje, 9. marca - Poslanec SD Jan Škoberne, predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl in predsednik Mladega foruma SD Andrej Omerzel so se na današnjem omizju v Velenju odločno zavzeli za znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice z 18 na 16 let. Kdaj naj bi se to zgodilo v Sloveniji, pa niso mogli napovedati.