Policija izpustila nizozemska povzročitelja nesreče med begom

Maribor, 9. marca - Nizozemska državljana, ki ju je mariborska policija po pobegu z mejnega prehoda Gruškovje in pozneje med begom povzročeni prometni nesreči na štajerski avtocesti pridržala v sredo, sta na prostosti. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, so pridržanje odpravili, ker opravljena preiskava ni potrdila suma, da sta prevažala droge.