Projekt LGL Iz zaodrja med najboljšimi za promocijo kulturne dediščine

Ljubljana, 10. marca - Evropski projekt All Strings Attached: The Pioneers of European Puppetry Behind the Scenes (Iz zaodrja: pionirji evropskega lutkarstva), pri katerem je sodelovalo tudi Lutkovno gledališče Ljubljana, je bil uvrščen med 15 najboljših za promocijo evropskega leta kulturne dediščine iz programa Ustvarjalna Evropa, so sporočili iz LGL.