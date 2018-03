V Nemčiji pol leta po volitvah podpis koalicijske pogodbe

Berlin, 12. marca - Vodstva treh strank, ki bodo oblikovala novo nemško vladno koalicijo, bodo danes na slovesnosti v prostorih zveznega parlamenta podpisala koalicijsko pogodbo. Dogovor o njej so pogajalci krščanske unije CDU in CSU ter socialdemokratov (SPD) dosegli 7. februarja po maratonskih pogajanjih, nato pa so jo morali potrditi še v vseh treh strankah.