Gašperšič o možnostih sodelovanja z Združenimi arabskimi emirati

Ljubljana, 9. marca - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič se je sestal z generalnim direktorjem DP World Sultanom Ahmedom bin Sulajmom iz Združenih arabskih emiratov (ZAE). Govorila sta o možnostih sodelovanja na področju pomorstva in letalstva. Trenutno se Fraport Slovenija in letalski prevoznik Flydubai pogovarjata o vzpostavitvi linije med Ljubljano in ZAE.