Oglaševanje cigaret in drugih tobačnih izdelkov v bližini vrtcev in šol tudi v Sloveniji

Ljubljana, 9. marca - Raziskava v okviru organizacije Campaign for Tobacco-Free Kids je razkrila, da Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco in Imperial Tobacco agresivno tržijo in prodajajo cigarete in druge tobačne izdelke v bližini osnovnih in srednjih šol v več kot 22 državah, tudi v Sloveniji, so sporočili iz mladinskega združenja Brez izgovora.