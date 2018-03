Na današnji dan se je rodil Edward Albee

Ljubljana, 12. marca - Ameriški dramatik in trikratni Pulitzerjev nagrajenec Edward Albee (1928-2016) bi danes praznoval 90. rojstni dan. Slovi po drami Kdo se boji Virginie Woolf?, v kateri razgalja temne strani moderne družbe in probleme zakonskega življenja. Prvič so jo uprizorili leta 1962 na Broadwayju, dodaten uspeh pa je doživela s filmsko priredbo.