Nujna zobozdravstvena pomoč: Na Gorenjskem pobude, da bi jo imeli tudi zvečer

Kranj, 24. marca - Na Gorenjskem ob koncih tedna in praznikih nujno zobozdravstveno pomoč zagotavlja le dežurna zobna ambulanta na Zobni polikliniki Kranj, in sicer od 8. do 13. ure. Nekatere občine so podale pobudo, da bi imeli dežurno službo tudi ob sobotah in nedeljah zvečer, kar pa bi bilo možno le preko dodatnih sredstev iz občinskih proračunov.