Zavarovalnica Sava lani s 25 milijoni evrov čistega dobička

Maribor, 9. marca - Zavarovalnica Sava, ki je del skupine Sava Re in ima sedež v Mariboru, je leto 2017 sklenila s 25 milijoni evrov čistega dobička. Kot so danes sporočili iz družbe, so lani obračunali za 365,7 milijona evrov kosmate premije, dobrih pet odstotkov več kot leto prej, ter izplačali za 236,6 milijona evrov kosmatih škod.