Društvo Metuljčica v Ljubljani pripravlja dan ščitnice

Ljubljana, 10. marca - Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica že sedmo leto organizira dan ščitnice za slovenske ščitniške bolnike in vse, ki se za temo zanimajo. Danes med 9. in 13. uro bodo v dvorani bivše občine Vič v Ljubljani predavanja o kirurški odstranitvi ščitnice, prehranskih dopolnilih in razlogih za operacijo ščitnice, so sporočili iz društva.