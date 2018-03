Korejci tokrat na odprtju zaradi modre pike brez skupne zastave

Pyeongchang, 9. marca - V Južni Koreji so se s slavnostnim odprtjem začele letošnje paraolimpijske igre. Na prireditvi v Pyeongchangu pa so gledalci tokrat morda pogrešali vnovičen skupen nastop obeh Korej. Na olimpijskih igrah so športniki obeh držav na stadion vkorakali skupaj pod zastavo enotne Koreje, na paraolimpijskih igrah pa takšne geste ni bilo.