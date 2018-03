Tradicionalna prireditev Koroška poje posvečena glasbeniku Francetu Ciganu

Celovec, 11. marca - V Domu glasbe v Celovcu bo popoldne osrednji koncert Krščanske kulturne zveze (KKZ) Koroška poje, ki bo posvečen 110. obletnici rojstva glasbenika, zborovodje, zbiralca ljudskih pesmi in duhovnika Franceta Cigana. Nastopili bodo zbori, skupine in posamezniki, povezani s Ciganom, slišati pa bo tudi pesmi, ki jih je Cigan zbiral in zapisoval.