Ljubljana, 9. marca - Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj bo danes ob 13.30 pred nadaljevanjem pogajanj o stavkovnih zahtevah Sviza, v vrtnem pavilijonu na sedežu sindikata na Oražnovi ulici 3 komentiral potek pogajanj in okoliščine glede nadaljevanja splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, so sporočili iz sindikata. (STA)