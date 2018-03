V begunjskem Elanu izbruhnil manjši požar

Begunje na Gorenjskem, 9. marca - V begunjskem Elanu je danes dopoldan zagorelo. Do vžiga je prišlo med delovnim procesom v eni od proizvodnih hal, kjer izdelujejo plovila. Zaposleni so požar že sami pogasili, na pomoč pa so jim priskočili tudi gasilci iz okoliških krajev. Požar ni povzročil večje škode.