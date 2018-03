Umrla je glasbenica Katarina Avbar

Ljubljana, 9. marca - V starosti 42 let je po hudi bolezni umrla kantavtorica Katarina Avbar. Glasbeni prvenec z naslovom Beležnica je izšel leta 2011, pet let pozneje je sledil drugi album Na drugi strani, na katerem je tematsko in žanrsko nadaljevala pot prve plošče, od te pa se odmaknila z večjo bero glasbil in uporabo električnih kitar, poroča MMC RTV Slovenija.