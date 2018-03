Brniški policisti odkrili ponarejene dokumente

Brnik, 9. marca - Brniški policisti so v četrtek v dveh postopkih zaradi ponarejanja listin obravnavali tri tujce in jih kazensko ovadili. Državljani Albanije so v Slovenijo preko Brnika vstopili z originalnimi dokumenti, s seboj pa so prenašali še ponarejene listine, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.