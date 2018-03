V Novem mestu razstava Briga me za konec sveta Vesne Bukovec

Novo mesto, 9. marca - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Briga me za konec sveta ljubljanske akademske kiparke Vesne Bukovec. Predstavili bodo njena izbrana dela, s katerimi umetnica razpira kritičen pogled na militanten odnos političnih sistemov do migrantov, na odnos posameznika do sočloveka, na lažne vesti in sovražni govor.