Ljubljana, 9. marca - Ta konec tedna bo potekala prva mednarodna razstava naravnih parfumov v Sloveniji Dišeči pečat. Parfumi bodo podobni tistim, ki so bili na voljo pred letom 1880, preden so parfumerji naravne dišeče snovi v parfumih začeli nadomeščati z umetnimi. Otvoritev razstave bo danes ob 19. uri v Atriju ZRC, so sporočili iz Šole Aromaterapije.