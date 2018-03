Ljubljana, 9. marca - Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar bo danes ob 13. uri v svojem kabinetu na sedežu občine na Mestnem trgu 1 v Ptuju sprejel nagrajena študenta 1. in 2. letnika, Sanjo Špindler in Izidorja Janžekoviča, ob 13.20 pa bo sledila izjava za medije s fototerminom, so sporočili s ptujske občine.