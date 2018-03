Udeležba v programu Svit še vedno premajhna

Ljubljana, 9. marca - Mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, ki poteka v marcu, vsako leto opozori na pomen preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni. Preventivi služi tudi državni presejalni program Svit, ki deluje že od leta 2009. Čeprav so njegove koristi za zdravje nedvoumne in velike, z odzivnostjo nanj na NIJZ še vedno niso zadovoljni.