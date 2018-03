Na festivalu malvazije letos 140 vzorcev vin

Portorož, 11. marca - Kongresni center Portus v Portorožu bo danes in v ponedeljek gostil jubilejni, 20. festival Malvazija, žlahtni okus Mediterana. Obiskovalci bodo na njem lahko okušali rekordnih 140 vzorcev malvazij in spoznali 60 vinarjev iz slovenske Istre, Krasa, Vipavske doline, Brd, hrvaške Istre in Italije.