Škofja Loka, 8. marca - S srečanjem med LTH Castings in Zlatorogom se je začel drug krog košarkarske lige Nova KBM za obstanek. V Škofji Loki so do tesne zmage prišli Laščani s 74:73. V soboto bodo Hopsi gostili Mesarijo Prunk, Celjani se bodo pomerili s Podčetrtkom.