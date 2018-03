V nesreči na dolenjski avtocesti se je prevrnilo vozilo

Grosuplje, 8. marca - V prometni nesreči na dolenjski avtocesti iz smeri Grosupljega proti Višnji Gori se je okoli 13.30 prevrnilo vozilo. Voznik je zaradi neprilagojene hitrosti večkrat trčil in se nato prevrnil na levi bok, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje se je voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, poškodoval.