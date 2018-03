V Dubrovniku ogorčeni zaradi snemanja erotičnih scen v cerkvi

z objavo policije o ovadbi udeležencev spornega fotografiranja v zadnjih dveh odstavkih

Zagreb/Dubrovnik, 8. marca - Dubrovniška škofija je na sodišču za prekrške ovadila udeležence snemanja erotičnih scen v eni od njenih cerkva. Snemanje za dokumentarec The Colour Nude, ki ga pripravlja akademija za film in televizijo (DFFB) iz Berlina, je razburilo tudi vodilne v dubrovniški lokalni in regionalni samoupravi. Ocenili so, da gre za neprimerno dejanje.