Mednarodni dan žensk znova s protesti zaradi neenakopravnosti

Madrid/Manila/New Delhi, 8. marca - V Španiji so na današnji mednarodni dan žensk v znak protesta zaradi neenakopravnosti spolov obstali vlaki. K 24-urni stavki v železniškem prometu, v okviru katere so za dve uri obstali vlaki, je pozvalo deset sindikatov. Skupine za pravice žensk so poleg tega ženske pozvale, naj danes ne zapravljajo in naj ne opravljajo gospodinjskih opravil.