Slovenski rokometni klubi v boj za prvaka

Ljubljana, 8. marca - Trenerji šestih rokometnih ekip, ki so se uvrstili v ligo NLB za prvaka, so danes v Centru inovativnega podjetništva NLB predstavili cilje pred začetkom končnice. V ligi za prvaka bodo nastopili Celje Pivovarna Laško, Gorenje Velenje, Riko Ribnica, Urbanscape Loka, Koper 2013 in Krka.