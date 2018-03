Turistične ponudnike zaradi načina vodenja skrbi prihodnost Starega vrha

Škofja Loka, 8. marca - Ponudniki gostinskih in namestitvenih storitev na Starem vrhu pozdravljajo dokončno poplačilo obveznosti družbe STC Stari vrh do Hete. Vendar zaradi dogajanja v zadnjem času nekateri več ne zaupajo novemu vodstvu in se bojijo za prihodnost smučišča. Opozarjajo na dvig cen vozovnic, zapiranje smučišča in upad števila obiskovalcev.