V londonski Tate Modern Picassovo ustvarjanje v letu 1932

London, 11. marca - V londonski galeriji Tate Modern je od četrtka na ogled razstava Picasso 1932 - ljubezen, slava, tragedija. Postavitev se osredotoča na samo eno leto ustvarjanja španskega umetnika Pabla Picassa in je prva razstava, ki so jo v galeriji posvetili izključno Picassu. Na ogled bo do 9. septembra.