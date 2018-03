Evropske borze navzgor; cenejša nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 8. marca - Na pomembnejših borzah v Evropi so se danes nadaljevala pozitivna gibanja. Za to so poskrbele novice iz Evropske centralne banke (ECB), ki je zvišala napovedi o letošnji gospodarski rasti in znižala napovedi o inflaciji za prihodnje leto. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je po izjavah iz ECB znižal.