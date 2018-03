V Ivančni Gorici bodo v jeseni dobili center zdravja

Ivančna Gorica, 8. marca - V nadstropju prizidka in prostorih Zdravstvenega doma Ivančna Gorica bodo do oktobra uredili center za krepitev zdravja, ki bo deloval kot samostojna organizacijska enota, medsebojno pa bo povezal strokovnjake in programe za vse starostne skupine. Približno 860.000 evrov vredno naložbo bo s 550.000 evri podprlo ministrstvo za zdravje.