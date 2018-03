23-letni Afganistanec priznal napade z nožem na štiri ljudi na Dunaju

Dunaj, 8. marca - Za napadi z nožem na štiri mimoidoče, ki so v sredo zvečer pretresli avstrijsko prestolnico, stoji 23-letni moški iz Afganistana. Ta je po navedbah policije krivdo že priznal in dejal, da sta ga k napadom navedla "slabo, agresivno razpoloženje" in jeza zaradi slabe življenjske situacije, v kateri se je znašel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.