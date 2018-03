Okoljsko ministrstvo v dodatne preiskave parcele na Teharjah

Ljubljana, 8. marca - Družba Irgo Consulting bo v petek začela s preiskavami terena na parceli na Teharjah, kjer so bili nezakonito odloženi cinkarniški odpadku. Decembra je z okoljskim ministrstvom namreč podpisala pogodbo za remediacijo zemljin in sanacijo parcele s programom terenskih in laboratorijskih raziskav.