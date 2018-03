EU svari ZDA pred izvzetji nekaterih držav iz načrtov glede carin za jeklo in aluminij

Bruselj, 8. marca - EU je danes opozorila ZDA pred izvzetji nekaterih držav, kot so Kanada, Mehika in Velika Britanija, iz načrtov za zvišanje uvoznih carin za jeklo in aluminij. Ta korak bi v Bruslju razumeli, kakor da izvzetje velja za celotno unijo, je komentiral podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen.