EU Slovenijo pozvala k prenosu pravil glede nekaterih cestnih vozil

Bruselj, 8. marca - Evropska komisija je Slovenijo, Nemčijo in Poljsko pozvala, naj v nacionalno pravo v celoti prenesejo posodobljena evropska pravila o največjih dovoljenih težah in merah določenih cestnih vozil. Ob tem so v Bruslju zapisali, da imajo ta pravila pomembno vlogo pri delovanju notranjega trga in prostem pretoku blaga v Evropi.