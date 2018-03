V nesreči na dolenjski avtocesti se je prevrnilo vozilo

Grosuplje, 8. marca - V prometni nesreči na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje - vzhod in Višnja Gora proti Obrežju se je po podatkih policije prevrnilo vozilo. Kot so sporočili, naj bi bili tudi poškodovani, a več podatkov za zdaj nimajo. Posledice prometne nesreče so odstranili, še vedno pa je zastoj, poroča prometnoinformacijski center.