V Stari mestni elektrarni premiera performansa Vie Negative 365padcev

Ljubljana, 9. marca - V Stari mestni elektrarni bodo nocoj ob 20. uri tri plesalke, en plesalec in dva igralca v novem performansu, ki raziskuje padce, zdrse in preobrate, lovili ravnotežje. Avtorski projekt Vie negative je zasnoval in režiral Bojan Jablanovec, performerji so Grega Zorc, Anita Wach, Kristina Aleksova, Vito Weis, Loup Abramovici in Nataša Živković.