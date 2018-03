Vlada o podpisu sporazuma o sodelovanju pri trajni preselitvi

Ljubljana, 8. marca - Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu okvirnega sporazuma med MNZ in Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) glede sodelovanja pri trajni preselitvi. Ministrstvo že izvaja aktivnosti za izvedbo projekta trajne preselitve 60 državljanov Sirije, ki so trenutno v Turčiji in izpolnjujejo pogoje za priznanje statusa begunca.