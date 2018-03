SMC za splošno razpravo o predlogu zakona o delovanju spletnih platform sodelovalnega gospodarstva

Ljubljana, 8. marca - Poslanci SMC so vložili zahtevo za splošno razpravo o predlogu zakona o delovanju spletnih platform sodelovalnega gospodarstva. Poslanka Vojka Šergan je izpostavila, da je namen predloga z neposrednim povezovanjem ponudnikov in uporabnikov posameznikom ustvariti možnosti za dodaten zaslužek, aktivno participacijo in preizkus podjetniških zamisli.