Ob spremljavi orkestra v Stožicah nocoj uspešnice Bijelo dugme

Ljubljana, 9. marca - V ljubljanski dvorani Stožice bo nocoj nastopila ena najbolj prepoznavnih rock skupin nekdanje Jugoslavije, ki se je že večkrat ustavila v Sloveniji, Bijelo dugme. Goran Bregović, Alen Islamović in Mladen Vojičić - Tifa bodo ob spremljavi 30-članskega orkestra izvedli številne uspešnice, kot so Đurđevdan, Lipe cvatu in Hajdemo u planine.