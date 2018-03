Predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju nared za sprejem

Ljubljana, 8. marca - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes dokončal obravnavo predloga novega zakona o nepremičninskem posredovanju, s katerim želi vlada podrobneje pravno urediti to področje in povečati kakovost storitev nepremičninskih posrednikov. DZ ga bo tako lahko potrjeval na redni marčni seji, ki se začne 19. marca.