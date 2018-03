Vajdi 14, Bagariju 12 let zapora za ptujski uboj v sostorilstvu

Ptuj, 8. marca - Ptujsko sodišče je Franca Vajdo in Andreja Bagarija spoznalo za kriva uboja v sostorilstvu, ki sta ga zagrešila junija lani nad Srečkom Marinom po skupnem popivanju v Vajdovi hiši. Vajdo, ki je krivdo ves čas zavračal, so obsodili na 14, Bagarija, ki je sodelovanje pri dejanju priznal in obžaloval, pa na 12 let zapora. Oba ostajata v priporu.